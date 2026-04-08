В КСИР заявили о жестком ответе на атаки Израиля против "Хезболлы"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран готовит жесткий ответ на атаки Израиля против движения "Хезболлах", заявил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Маджид Мусави.
Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший на юге город - Тир. Движение "Хезболлах" в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.