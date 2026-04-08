RT выпустил документальный фильм о войне на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Телеканал RT сообщил о выпуске документального фильма "Восток. Непокоренный" о войне на Ближнем Востоке.
"RT выпустил документальный фильм "Восток. Непокоренный", посвященный войне на Ближнем Востоке в феврале-марте 2026 года", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
"В феврале 2026 года США и Израиль начали операцию против Ирана и Ливана. Цель американцев, по их словам - не допустить создания ядерного оружия в Тегеране. Это нарушит безопасность в регионе. Однако эксперты считают, что это только повод. Истинная причина - желание Вашингтона вторгнуться в Иран и получить его энергетические ресурсы", - следует из описания к фильму.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из 10 пунктов.