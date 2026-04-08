Президент Ирана обвинил Израиль в срыве перемирия

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Израиль уже не единожды за день нарушил перемирие, достигнутое между Тегераном и Вашингтоном, заявил глава ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Президент осудил несколько случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе нападение на острова Лаван и Сирри", — сообщила его пресс-служба.

Там добавили, что исламская республика намерена решительно отвечать на любые нападения.

Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил нарушение перемирия с пакистанской стороной, выступившей посредником между Тегераном и Вашингтоном.

В ночь на среду две страны договорились о двухнедельном прекращении огня. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения " Хезболла ". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.

Согласно условиям перемирия с Вашингтоном, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. Сейчас через него разрешают проходить лишь дружественным странам. По данным агентства Tasnim, к ним относятся Россия , Китай, Индия, Ирак и Пакистан