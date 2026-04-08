Президент Ирана обвинил Израиль в срыве перемирия

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Израиль уже не единожды за день нарушил перемирие, достигнутое между Тегераном и Вашингтоном, заявил глава ИРИ Масуд Пезешкиан.
"Президент осудил несколько случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе нападение на острова Лаван и Сирри", — сообщила его пресс-служба.
Там добавили, что исламская республика намерена решительно отвечать на любые нападения.
Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил нарушение перемирия с пакистанской стороной, выступившей посредником между Тегераном и Вашингтоном.
Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.
В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, ИРИ оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемым для начала диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
