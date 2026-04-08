Иран приостановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан, сообщило иранское агентство Fars.
"Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход танкеров через Ормузский пролив был приостановлен", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что после достигнутого перемирия в конфликте с США и Израилем два танкера получили разрешения от Ирана на безопасный проход по маршруту, соединяющему Персидский и Оманский заливы.
Ранее президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
