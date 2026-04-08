17:24 08.04.2026
Вена готова выступить площадкой для переговоров по Ирану, заявили в Австрии

Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Вена готова выступить площадкой для международных переговоров на фоне ситуации вокруг Ирана, заявил министр образования Австрии Кристоф Видеркер, комментируя меры правительства на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Правительство Австрии в среду создало координационный штаб при федеральной канцелярии для мониторинга ситуации на фоне конфликта на Ближнем Востоке и подготовки возможных мер реагирования, при этом он будет заседать не реже одного раза в неделю. В его состав войдут представители федеральных министерств, а также земель, городов и общин.
"Прекращение огня - это передышка, а не устойчивый мир. Война в Иране - это не война Европы или Австрии, однако ее последствия напрямую нас затрагивают, поэтому мы должны быть готовы оперативно принимать меры", - сказал Видеркер, слова которого приведены в релизе правительства.
Координационный орган обеспечит экономическую безопасность, стабильность поставок и общую устойчивость, уточнил министр образования.
"Кроме того, Австрия может внести свой вклад и дипломатическим путем: Вена готова выступить площадкой для переговоров", - добавил Видеркер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Иран ждет компенсации от США и Израиля, считает эксперт
