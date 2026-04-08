Иран впервые с начала перемирия официально обвинил Израиль в его нарушении

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по телефону обсудил с командующим пакистанской армией Асимом Муниром нарушение перемирия Израилем, сообщило Министерство иностранных дел ИРИ.
О двухнедельном перемирии Вашингтон и Тегеран договорились в ночь на среду. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщалось о погибших и пострадавших.
Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. Корпус счел это нарушением перемирия, пообещав дать решительный ответ.
По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан был приостановлен проход танкеров через Ормузский пролив.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
По условиям перемирия с США ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. Сейчас через него разрешают проходить лишь дружественным странам. По данным агентства Tasnim, к ним относятся Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, Тегеран оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемым для начала диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.