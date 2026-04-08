Иран впервые с начала перемирия официально обвинил Израиль в его нарушении

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по телефону обсудил с командующим пакистанской армией Асимом Муниром нарушение перемирия Израилем, сообщило Министерство иностранных дел ИРИ.

"Обсудили случаи нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане", — говорится в заявлении ведомства.

О двухнедельном перемирии Вашингтон и Тегеран договорились в ночь на среду. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщалось о погибших и пострадавших.

Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. Корпус счел это нарушением перемирия, пообещав дать решительный ответ.

По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан был приостановлен проход танкеров через Ормузский пролив.

По условиям перемирия с США ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе . Сейчас через него разрешают проходить лишь дружественным странам. По данным агентства Tasnim, к ним относятся Россия , Китай, Индия, Ирак и Пакистан