КСИР заявил о ликвидации БПЛА Hermes на юге Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
16:50 08.04.2026 (обновлено: 16:57 08.04.2026)
КСИР заявил о ликвидации БПЛА Hermes на юге Ирана

КСИР назвал появление летательных средств в небе Ирана нарушением перемирия

© AP Photo / Dave KolpackИзраильский БПЛА "Гермес 450"
Израильский БПЛА Гермес 450 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Dave Kolpack
Израильский БПЛА "Гермес 450". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что уничтожил беспилотник Hermes на юге страны, считает нарушением перемирия любое проникновение летательных аппаратов в свое пространство.
"Несколькими минутами ранее был перехвачен и уничтожен передовой (израильский - ред.) беспилотник Hermes 900 в небе провинции Фарс. Подтверждаем, что проникновение любого рода летательных средств американо-сионистского противника даже без цели проведения военной операции считается нарушением перемирия, на что будет дан решительный ответ", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
