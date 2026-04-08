КСИР заявил о ликвидации БПЛА Hermes на юге Ирана

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что уничтожил беспилотник Hermes на юге страны, считает нарушением перемирия любое проникновение летательных аппаратов в свое пространство.

"Несколькими минутами ранее был перехвачен и уничтожен передовой (израильский - ред.) беспилотник Hermes 900 в небе провинции Фарс. Подтверждаем, что проникновение любого рода летательных средств американо-сионистского противника даже без цели проведения военной операции считается нарушением перемирия, на что будет дан решительный ответ", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.