ВС Ирана заявили о контроле над Ормузским проливом

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иран контролирует Ормузский пролив, вооруженные силы страны не представляют угрозу для стран региона, заявили ВС Ирана.
"У нас есть инициатива в управлении Ормузским проливом, над которым мы осуществляем умный контроль", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Вооруженные сил Ирана заявили, что не представляют и не будут представлять угрозу для региональный стран, а также рекомендуют им довериться Ирану и приложить усилия для вывода американских сил из региона Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.