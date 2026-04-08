Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 08.04.2026 (обновлено: 16:15 08.04.2026)
ВС Ирана заявили о контроле над Ормузским проливом

© AP Photo / Altaf Qadri — Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иран контролирует Ормузский пролив, вооруженные силы страны не представляют угрозу для стран региона, заявили ВС Ирана.
"У нас есть инициатива в управлении Ормузским проливом, над которым мы осуществляем умный контроль", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Вооруженные сил Ирана заявили, что не представляют и не будут представлять угрозу для региональный стран, а также рекомендуют им довериться Ирану и приложить усилия для вывода американских сил из региона Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после начала перемирия
Вчера, 15:53
 
В миреИранОрмузский проливСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала