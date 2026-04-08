Иран будет считать США соучастником нападения в случае агрессии Израиля

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Тегеран будет считать США соучастником нападения в случае агрессии со стороны Израиля против Ирана, заявили вооруженные силы Ирана.
Вооруженные силы Ирана также заявили, что не доверяют США и Израилю и отслеживают все их передвижения в регионе, а в случае "ошибки" с их стороны дадут более разрушительный, чем раньше, ответ.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.