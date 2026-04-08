16:01 08.04.2026 (обновлено: 16:33 08.04.2026)
Иран будет считать США соучастником нападения в случае агрессии Израиля

Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Тегеран будет считать США соучастником нападения в случае агрессии со стороны Израиля против Ирана, заявили вооруженные силы Ирана.
"Мы будем считать США соучастником любого нападения и агрессии со стороны сионистского режима на Иран и его интересы, чему будем решительно противодействовать", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Вооруженные силы Ирана также заявили, что не доверяют США и Израилю и отслеживают все их передвижения в регионе, а в случае "ошибки" с их стороны дадут более разрушительный, чем раньше, ответ.
Кроме того, иранские военные заявили, что продолжат поддерживать своих союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после начала перемирия
Вчера, 15:53
 
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
