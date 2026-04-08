Иран повредил два американских военных корабля, утверждает КСИР

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иранские военные в ходе конфликта повредили десантный корабль США, а также авианосец, заставив их уйти вглубь Индийского океана, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Корпус стражей таким образом отчитался о проведенной вечером во вторник и в ночь на среду 100-й волны операции "Правдивое обещание 4".