Иран повредил два американских военных корабля, утверждает КСИР - РИА Новости, 08.04.2026
14:41 08.04.2026
Иран повредил два американских военных корабля, утверждает КСИР

КСИР: иранские военные повредили десантный корабль США и авианосец

© AP Photo / Vahid Salemi — Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иранские военные в ходе конфликта повредили десантный корабль США, а также авианосец, заставив их уйти вглубь Индийского океана, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Корпус стражей таким образом отчитался о проведенной вечером во вторник и в ночь на среду 100-й волны операции "Правдивое обещание 4".
"По десантному кораблю LHA-7 были попадания крылатых ракет. Он удалился вглубь Индийского океана после того, как он получил повреждения и на нем возник пожар. Также были попадания беспилотников по авианосцу CVN-74 ("Джон К. Стеннис"). Получив повреждения, он ретировался вглубь Индийского океана", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
Мужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Это капитуляция". Почему Трамп согласился на переговоры с Ираном
Вчера, 14:15
 
