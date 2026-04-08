Иран испытал "ядерное оружие", заявил Медведев

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что неясно, что будет с перемирием США и Ирана, но Тегеран смог испытать свое "ядерное оружие" в виде Ормузского пролива.