Иран испытал "ядерное оружие", заявил Медведев

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что неясно, что будет с перемирием США и Ирана, но Тегеран смог испытать свое "ядерное оружие" в виде Ормузского пролива.
"Неясно, как будет развиваться перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Но одно очевидно - Иран испытал своё "ядерное оружие". Оно называется Ормузский пролив. Его потенциал неисчерпаем", - написал Медведев в социальной сети X на английском языке.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.