Пезешкиан подтвердил участие Ирана в переговорах с США

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр - РИА Новости. Иран будет участвовать в переговорах с представителями США, проведение которых планируется в конце недели в Исламабаде, сообщила канцелярия главы пакистанского правительства со ссылкой на президента Ирана Масуда Пезешкиана.
"Президент Пезешкиан поблагодарил премьер-министра (Пакистана Шахбаза Шарифа - ред.) и высоко оценил усилия пакистанского руководства по достижению временного прекращения огня между Ираном и США, а также передал наилучшие пожелания народу Пакистана. Он подтвердил, что Иран примет участие в переговорах в Исламабаде", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
"Теплая и дружественная беседа" Шарифа и Пезешкиана продлилась более 45 минут, уточнили в канцелярии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.