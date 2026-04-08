Глава армии Ирана пообещал жесткий ответ в случае нападения на страну - РИА Новости, 08.04.2026
11:50 08.04.2026 (обновлено: 12:00 08.04.2026)
Глава армии Ирана пообещал жесткий ответ в случае нападения на страну

Хатами: любое нападение на нашу территорию встретит сокрушительный ответ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАмир Хатами
Амир Хатами. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Командующий иранской армией Амир Хатами на фоне перемирия на Ближнем Востоке пообещал дать сокрушительный ответ в случае нападения на Иран.
"Любое нападение на границы и нашу территорию встретит сокрушительный ответ, который заставит пожалеть (о содеянном - ред.)", - передает его слова агентство IRNA.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.
В миреИранСШАБлижний ВостокАмир ХатамиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
