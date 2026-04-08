Глава армии Ирана пообещал жесткий ответ в случае нападения на страну

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Командующий иранской армией Амир Хатами на фоне перемирия на Ближнем Востоке пообещал дать сокрушительный ответ в случае нападения на Иран.

После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.