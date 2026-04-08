На юге Ирана прогремели взрывы после объявления о прекращении огня - РИА Новости, 08.04.2026
11:42 08.04.2026 (обновлено: 14:02 08.04.2026)
© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на НПЗ на юге Ирана после объявления о перемирии с США, передает агентство Mehr.
"Сегодня утром <...> несколько взрывов произошли на острове Лаван, источник <...> не известен", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Трамп пообещал Ближнему Востоку "золотой век"
07:14
Также сообщается о звуках детонации на острове Сирри, причина не ясна.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Трамп моргнул: Иран еще не победил, но США уже проиграли
09:32
 
