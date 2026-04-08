Иран еще не выбрал главу переговорщиков в диалоге с США, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иран пока не принял окончательного решения о том, кто возглавит иранскую группу переговорщиков в диалоге с США, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Ранее иранское агентство ISNA сообщило, что главой иранской делегации на переговорах с США в Исламабаде будет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"Несмотря на информацию некоторых СМИ по поводу решения о том, кто возглавит группу переговорщиков, этот вопрос еще не решен окончательно", - сообщило, в свою очередь, агентство Tasnim.
По его данным, в скором времени власти Ирана официально проинформируют, кто будет представлять Иран на переговорах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.