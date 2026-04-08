На Западе рассказали, какой сюрприз приготовит Иран для США
10:10 08.04.2026
На Западе рассказали, какой сюрприз приготовит Иран для США

Пилкингтон: перемирие даст Ирану время для улучшения средств ПВО

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Иран во время двухнедельного перемирия сможет улучшить свою противовоздушную оборону, заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Если перемирие не сорвется, с военной точки зрения оно даст Ирану время на перегруппировку сил. Полагаю, что они сосредоточат внимание на своем самом уязвимом месте — противовоздушной обороне. Их ПВО совершенствуется методом проб и ошибок. Две недели, в течение которых они смогут обмениваться опытом, не подвергаясь нападениям, могут принести значительные результаты", — написал он в социальной сети X.

В ночь на среду Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
