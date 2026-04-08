Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов - РИА Новости, 08.04.2026
09:53 08.04.2026
Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов

Аракчи: Иран открывает Ормузский пролив для судов на две недели

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"На срок в две недели безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений", - говорится в заявлении, которое министр опубликовал на своей официальной странице в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
По утверждению иранского Совбеза, в число пунктов предложения, с которым согласились США, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения исламской республикой урана, а также выводе всех войск США из Ближнего Востока.
