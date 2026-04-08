Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.