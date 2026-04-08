Трамп моргнул: Иран еще не победил, но США уже проиграли

Тегеран и Вашингтон договорились о двухнедельном прекращении огня. Израиль поддержал "приостановку ударов" по Ирану. На 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде назначены американо-иранские переговоры. Дональд Трамп сообщил, что готовится сделка с исламской республикой из 15 пунктов, большая часть которых уже согласована. Цены на нефть резко упали на фоне новостей о перемирии и начавшемся процессе урегулирования. Угроза большого ближневосточного пожара окончательно не снята, но как минимум отодвинута на какое-то время.

В данный момент политическое и информационное поле захлестнуло информационное цунами и пока просто невозможно делать внятные прогнозы об окончательном разрешении кризиса и конкретных договоренностях, которые лягут в его основу. Однако некоторые предположения, как и выводы об уже произошедшем, сделать можно.

Ключевая проблема нынешней войны, в отличие от многочисленных обострений в прошлом, заключалась в том, что стороны оказались в мертвом клинче, причем это была вовсе не формально-символическая жесткость.

Суть в том, что главным застрельщиком войны с Ираном все последние десятилетия выступает Израиль, который вовлекает в эскалацию Соединенные Штаты как своего союзника и патрона. При этом ни Вашингтон, ни Тегеран полноценно воевать друг с другом никогда не хотели: для обеих сторон это гарантированно повлечет крайне высокие издержки и потери — и это понимали все. Причем именно Иран всегда занимал более гибкую позицию и готовность ради сохранения мира закрыть глаза на атаки на себя и понесенные потери. В результате он отвечал на нападения в большей степени символически, стараясь не нанести реально серьезного ущерба противнику. Собственно, прошлогодняя 12-дневная война служит тому показательным примером.

На этот раз все оказалось по-другому. Убийством государственного руководства Штаты и Израиль не просто пересекли красную линию. Стало понятно, что Тель-Авив и Вашингтон реально поставили своей целью уничтожить исламскую республику (как удалось убедить американцев в достижимости данной цели, вопрос отдельный) — и Тегеран начал отвечать по полной программе. Результаты известны всем: чуть больше чем за месяц боевых действий мировая экономика встала на дыбы, американцы понесли серьезные потери, израильский "Железный купол" оказался дырявым, а монархии Залива попали под серьезную раздачу как союзники Штатов.

При этом, в отличие от предыдущих обострений, Иран заявлял максимально жесткие требования к урегулированию, включая снятие всех санкций, выплату ему компенсаций за нанесенный ущерб, вывод американских баз из региона и его контроль над Ормузским проливом с пересмотром системы прохода через него. В какой степени они окажутся удовлетворены, покажет время — без сомнения, чем-то придется поступиться, но два факта показательны:

1. Дональд Трамп назвал иранский план из десяти пунктов "приемлемой основой" для переговоров.

2. В ходе двухнедельного прекращения огня Иран и Оман (находящийся на другой стороне Ормузского пролива) будут взимать плату за получение разрешения на проход через пролив.

Это означает, что Иран уже добился частичного исполнения своих требований, а Вашингтон, в свою очередь, пошел на уступки — и это только начало.