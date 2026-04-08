СМИ рассказали о плане Ирана и Омана по Ормузскому проливу

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники в исламской республике.
"Это входит в план двухнедельного прекращения огня (между Тегераном и Вашингтоном. — Прим. ред.). <...> Раньше пролив считался международным и никто никогда не платил пошлины", — говорится в материале.
По данным СМИ, Иран потратит собранные деньги на восстановление страны.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.