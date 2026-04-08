"Раскрыли себя": в США нашли виновного в перемирии с Ираном
03:58 08.04.2026 (обновлено: 11:56 08.04.2026)
"Раскрыли себя": в США нашли виновного в перемирии с Ираном

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился на прекращение огня с Ираном, чтобы спасти жизни американцев, так и не получив помощи от НАТО, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X.
"НАТО показала, кто они на самом деле. Многие (европейские политики — Прим. ред.) были разоблачены. Те, кто пытался использовать это для посева розни или просто откровенной лжи, также раскрыли себя. Чтобы было ясно: с самого начала речь шла о спасении жизней американцев", — написала она.
По словам Луны, с самого начала Трамп был якобы точен в своих расчетах и планах на Иран, однако отказ в помощи со стороны НАТО стал для него неожиданностью.
Ранее президент США заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
