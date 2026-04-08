СМИ: в переговорах с Ираном примут участие Вэнс, Кушнер и Уиткофф - РИА Новости, 08.04.2026
03:43 08.04.2026 (обновлено: 12:10 08.04.2026)
CNN: в переговорах с Ираном примут участие Вэнс, Кушнер и Уиткофф

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. В переговорах с Ираном со стороны Вашингтона, как ожидается, примут участие спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
"Как заявили официальные лица, ожидается, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие (в переговорах - ред.)", – передает телеканал.
Вэнс в настоящее время находится с визитом в Венгрии, и, как отмечает CNN, при подходящих условиях его поездку могут дополнить ещё одной остановкой в Пакистане для участия в переговорах.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
