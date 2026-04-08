СМИ: в переговорах с Ираном примут участие Вэнс, Кушнер и Уиткофф

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. В переговорах с Ираном со стороны Вашингтона, как ожидается, примут участие спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
Вэнс в настоящее время находится с визитом в Венгрии, и, как отмечает CNN, при подходящих условиях его поездку могут дополнить ещё одной остановкой в Пакистане для участия в переговорах.