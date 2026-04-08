Иран сделал заявление об Ормузском проливе после слов Трампа о перемирии - РИА Новости, 08.04.2026
02:47 08.04.2026 (обновлено: 09:14 08.04.2026)
Иран сделал заявление об Ормузском проливе после слов Трампа о перемирии

Глава МИД Ирана Аракчи: Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель на время перемирия с учетом технических ограничений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X.
"В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с Вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений", — говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров

Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
