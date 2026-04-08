СМИ: Иран договорился с США после обращения двух стран

02:24 08.04.2026 (обновлено: 09:14 08.04.2026)
NYT: Иран договорился с США после обращения Пакистана и Китая

Баннер в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Иран договорился с США о прекращении огня после дипломатических усилий Пакистана и вмешательства Китая, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня после отчаянных дипломатических усилий Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая — ключевого союзника, который призвал Иран проявить гибкость и разрядить напряженность, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономического ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре", — говорится в материале.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В конгрессе США потребовали немедленно прекратить войну с Ираном
01:19
Как утверждает издание со ссылкой на иранские источники, прекращение огня было одобрено новым верховным лидером аятоллой Моджтабой Хаменеи.
Издание отмечает, что всего три недели назад Трамп заявил о якобы скорой "капитуляции" Ирана, однако уже сейчас согласился на двухнедельное перемирие с Тегераном.
Ранее президент США аявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. По его утверждению, Тегеран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
СМИ: переговоры США и Ирана пройдут в пятницу в Пакистане
02:14
В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
США и Иран договорятся завершить конфликт за две недели, утверждает Трамп
01:41
 
