СМИ: Иран договорился с США после обращения двух стран

В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.