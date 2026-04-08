© AP Photo / Francisco Seco Мужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран

В Иране объявили о победе над США после слов Трампа о перемирии

ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов.

« "Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов", — говорится в заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания Ирана

США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.

В совбезе также пригрозили ответить с полной силой, если США совершат "малейшую ошибку" во время перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран при посредничестве Пакистана договорились о двухнедельном прекращении огня. По его утверждению, Тегеран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

США, по словам американского лидера, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу , в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.