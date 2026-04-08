В Иране объявили о победе над США после слов Трампа о перемирии

ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов.
США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
В совбезе также пригрозили ответить с полной силой, если США совершат "малейшую ошибку" во время перемирия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран при посредничестве Пакистана договорились о двухнедельном прекращении огня. По его утверждению, Тегеран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
США, по словам американского лидера, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.