В Иране объявили о победе над США после слов Трампа о перемирии - РИА Новости, 08.04.2026
02:09 08.04.2026 (обновлено: 09:28 08.04.2026)
В Иране объявили о победе над США после слов Трампа о перемирии

Совбез Ирана заявил о победе над США после слов Трампа о перемирии

© AP Photo / Francisco SecoМужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран
Мужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран
ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов.
"Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов", — говорится в заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания Ирана.
США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
В совбезе также пригрозили ответить с полной силой, если США совершат "малейшую ошибку" во время перемирия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран при посредничестве Пакистана договорились о двухнедельном прекращении огня. По его утверждению, Тегеран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
США, по словам американского лидера, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив.
