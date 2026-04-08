СМИ: заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару - РИА Новости, 08.04.2026
01:31 08.04.2026
СМИ: заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару

Mehr: заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару, утверждает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Снаряды США и Израиля были нацелены на часть промышленного объекта, расположенного в соседних к Эраку районах. Вопреки некоторым слухам, алюминиевый и машиностроительный заводы Эрака не были целью этих атак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этих атак ранения получили два человека.
Ранее иранские СМИ сообщали, что США и Израиль нанесли авиаудары по алюминиевым заводам в иранском городе Эрак и нефтехимическому комплексу Fajr в городе Бендер-Махшехр.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
