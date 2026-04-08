Посол Ирана сделал важное заявление о переговорах

00:57 08.04.2026 (обновлено: 09:19 08.04.2026)
Посол Могаддам: Иран и США вышли из критической фазы переговоров

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Иран и США преодолели критическую фазу переговоров, заявил в соцсети Х посол исламской республики в Пакистане Реза Амири Могаддам.
"На данный момент мы сделали шаг вперед из критического и деликатного этапа", — написал он.
По словам Могаддама, на следующем этапе взаимопонимание должно прийти на смену многословности.
"Следите за обновлениями", — заключил посол.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты и Иран могут скоро достигнуть прогресса на переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты в настоящее время находятся в разгаре жарких переговоров по Ирану на фоне приближающегося истечения его ультиматума Тегерану.
Во вторник вечером премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
