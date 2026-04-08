СМИ: Иран расширит список целей в случае атаки США на электростанции - РИА Новости, 08.04.2026
00:30 08.04.2026
СМИ: Иран расширит список целей в случае атаки США на электростанции

Tasnim: Иран расширит список целей в случае атаки США на электростанции

© REUTERS / Majid Asgaripour — Ракетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Иран расширит список целей, добавив объекты саудовской компании Aramco в случае атаки США иранских электростанций, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
Американский лидер Дональд Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"Если Трамп совершит ошибку, (саудовская нефтяная компания) Aramco, Янбу (крупный нефтеналивной порт в Саудовской Аравии - ред.) и трубопровод Фуджейра (в ОАЭ - ред.) пополнят список иранских целей", - сообщило агентство.
Трамп, по словам собеседника Tasnim, полагает, что угрозами может открыть Ормузский пролив, однако в случае исполнения этих угроз ему стоит ожидать роста цен на нефть до 200 долларов.
