Ирак открыл воздушное пространство

БАГДАД, 8 апр - РИА Новости. Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства и аэропортов страны на фоне прекращения огня между Ираном и США.
"Начиная с сегодня, воздушное пространство и все аэропорты будут открыты", - говорится в заявлении управления, которое приводит иракское госагентство INA.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.