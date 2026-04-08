Рейтинг@Mail.ru
В Ираке протестующие окружили консульство Кувейта
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 08.04.2026 (обновлено: 10:46 08.04.2026)
В Ираке протестующие окружили консульство Кувейта

Shafaq News: у консульства Кувейта в Басре началась акция протеста

© REUTERS / Mohammed AtyПротестующие у консульства Кувейта в иракском городе Басра. 7 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Толпа протестующих собралась возле консульства Кувейта в городе Басра на юге Ирака после новости о том, что запущенная из Кувейта ракета попала в жилое здание на юге Ирака, сообщило иракское агентство Shafaq News.
Ранее власти Басры сообщили, что трое человек погибли в результате попадания ракеты в жилое здание в районе Хор-эль-Зубейр.
По информации агентства, десятки протестующих окружили здание дипмиссии в попытке проникнуть на ее территорию, несмотря на меры полиции, которая применила для разгона толпы слезоточивый газ.
Корреспондент агентства рассказал, что участникам акции протеста удалось снять флаг Кувейта перед зданием дипмиссии и повесить на флагшток флаг Ирака.
В социальных сетях появились видеозаписи, как толпа пытается штурмовать здание кувейтского консульства в Басре.
Источник в силах безопасности Ирака сообщил Shafaq News, что ракета из Кувейта попала в жилое здание на юге Ирака, которое использовалось одним из вооруженных движений.
МИД Кувейта осудил "нападение и вандальные действия в отношении его консульства в Басре".
В миреКувейтИракБасра (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала