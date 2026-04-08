В Ираке протестующие окружили консульство Кувейта

© REUTERS / Mohammed Aty Протестующие у консульства Кувейта в иракском городе Басра. 7 апреля 2026

ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Толпа протестующих собралась возле консульства Кувейта в городе Басра на юге Ирака после новости о том, что запущенная из Кувейта ракета попала в жилое здание на юге Ирака, сообщило иракское агентство Shafaq News.

Ранее власти Басры сообщили, что трое человек погибли в результате попадания ракеты в жилое здание в районе Хор-эль-Зубейр.

По информации агентства, десятки протестующих окружили здание дипмиссии в попытке проникнуть на ее территорию, несмотря на меры полиции, которая применила для разгона толпы слезоточивый газ.

Корреспондент агентства рассказал, что участникам акции протеста удалось снять флаг Кувейта перед зданием дипмиссии и повесить на флагшток флаг Ирака.

В социальных сетях появились видеозаписи, как толпа пытается штурмовать здание кувейтского консульства в Басре.

Источник в силах безопасности Ирака сообщил Shafaq News, что ракета из Кувейта попала в жилое здание на юге Ирака, которое использовалось одним из вооруженных движений.