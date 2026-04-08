Индия купила первую партию нефти из Ирана с 2019 года, пишет Bloomberg
14:22 08.04.2026
Индия купила первую партию нефти из Ирана с 2019 года, пишет Bloomberg

Bloomberg: Индия приобрела первую партию иранской нефти с 2019 года

Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Индия, один из крупнейших в мире импортеров нефти, купила первую партию иранской нефти с 2019 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. приобрела партию иранской нефти, что станет первой подобной поставкой в страну с 2019 года", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии США и Ирана
Вчера, 03:16
Компания, как ожидается, получит партию нефти на этой неделе, уточнили анонимные источники агентству.
Indian Oil Corp. не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии.
Иран был крупным поставщиком в Индию до 2019 года, когда поставки прекратились из-за американских санкций.
В марте агентство сообщало со ссылкой на источники, что Индия не проявляет решительности с покупкой нефти из Ирана после ослабления санкций США - в связи с рядом проблем, связанных с оплатой, доставкой и страхованием.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Трамп моргнул: Иран еще не победил, но США уже проиграли
ЭкономикаИранИндияСШАДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
