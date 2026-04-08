В РПЦ призвали минимизировать изображение икон на выбрасываемых упаковках

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Использование священных символов на оберточных материалах к пасхальной снеди, в частности на обертках куличей и термоплёнке для пасхальных яиц, лучше минимизировать, сообщил викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

"Хорошо бы минимизировать употребление на таком материале (плёнке для пасхальных яиц – ред.) каких-то священных символов. Красный цвет, какие-то узоры – пожалуйста. Но изображать икону или крест, а потом это выкидывать – коробит, по крайней мере, верующего человека. Здесь, наверное, нужно повышать свою культуру – и общую, и церковную, – и искать какого-то разрешения творческого этой задачи", – сказал он на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

В украшении яств нужно чувство меры, считает председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин. Он добавил, что лучше помочь нуждающимся в это день.

О том же в ходе мероприятия заявил и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Что касается употребления христианской символики - нужна умеренность и должное уважение, но вместе с тем мы не выступаем против того, чтобы изображения, например, храмов использовались, в том числе и на продуктах питания. Мы не должны зачищать публичное пространство от религиозных символов христианства", — пояснил он.