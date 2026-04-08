В России разработали ГОСТ на приготовление коржика и пирожного "картошка"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В России разработали рекомендации по технологии приготовления коржика и пирожного "картошка", они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Так, коржик необходимо изготавливать из песочного или пряничного теста, но есть и разновидности изделий - с добавлением ржаной или кукурузной муки. В тесто также можно добавить орехи или изюм. Уточняется, что форма коржика - небольшая круглая лепешка или кольцо.

Чтобы приготовить пирожное "картошка", нужно смешать бисквитную крошку с масляным кремом до однородной массы, а затем сформировать из нее небольшие пирожные.