Рейтинг@Mail.ru
В России разработали ГОСТ на приготовление коржика и пирожного "картошка" - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 08.04.2026
В России разработали ГОСТ на приготовление коржика и пирожного "картошка"

РИА Новости: в РФ разработали ГОСТ на приготовление пирожного "картошка"

© Depositphotos.com / Kate_SmirnovaПирожное "картошка"
Пирожное картошка - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Depositphotos.com / Kate_Smirnova
Пирожное "картошка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В России разработали рекомендации по технологии приготовления коржика и пирожного "картошка", они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, коржик необходимо изготавливать из песочного или пряничного теста, но есть и разновидности изделий - с добавлением ржаной или кукурузной муки. В тесто также можно добавить орехи или изюм. Уточняется, что форма коржика - небольшая круглая лепешка или кольцо.
Чтобы приготовить пирожное "картошка", нужно смешать бисквитную крошку с масляным кремом до однородной массы, а затем сформировать из нее небольшие пирожные.
При этом уточняется, что не рекомендуется добавлять в бисквитную массу какао-порошок или шоколад.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала