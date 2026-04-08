В Госдуму внесли законопроект о штрафах за повреждение электросетей

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить в России штрафы до 1 миллиона рублей за повреждение электросетей, повлекшее полное или частичное ограничение потребления электроэнергии потребителей на срок более трех суток, документ доступен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 9.7 КоАП РФ

"Предлагается дополнить проектируемую статью 9.7 КоАП нормой о том, что повреждения электрических сетей, повлекшие полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии потребителей на срок более трех суток, наказываются: штрафом для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тыс.яч руб.; на должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 350 тысяч рублей до 450 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ нормой о том, что повреждения электрических сетей, повлекшие полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии потребителей, наказываются: штрафом для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного года до двух лет.

Штраф для индивидуальных предпринимателей может составить от 250 до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц предлагается установить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также парламентарии предлагают увеличить действующие размеры штрафов за нарушение запретов либо порядка выполнения работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства или повреждение таких объектов.

Так, предлагается увеличить размер ответственности за повреждение электросетей ниже 1000 вольт: для граждан - с 1,5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц - с 3 до 15 тысяч рублей, для юрлиц - с 30 до 200 тысяч рублей. Для электрических сетей выше 1000 вольт: для граждан - с 4 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - с 3 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 300 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, действующие статьи КоАП РФ в данной сфере не менялись с 2007 года и фактически утратили превентивный эффект. Так, за 2024 год и девять месяцев 2025 года по всей стране было вынесено лишь 26 постановлений на общую сумму штрафов 222,6 тысяч рублей. При этом ущерб от хищения и повреждения сетевого оборудования только в группе " Россети " за три года превысил 936 миллионов рублей, а затраты на восстановление - 982 миллиона рублей.