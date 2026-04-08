00:10 08.04.2026
В ГД предложили ввести единые правила об изменении платы за ЖКУ

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В Госдуме рассказали, что делать при ошибках в квитанциях ЖКХ
5 апреля, 02:30
"Проектом федерального закона предлагается конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается закрепить, что уведомление должно содержать полный и понятный перечень информации: размер платы до и после изменения, разницу по каждому виду услуги, основания для повышения и дату вступления новых тарифов в силу.
Проектом также предлагается установить обязанность доводить эту информацию до граждан всеми доступными способами - через государственные информационные системы, электронную почту, заказные письма, платежные документы или размещение в подъездах.
"Сегодня люди часто узнают о повышении коммунальных платежей постфактум - уже из квитанций. Это недопустимо. Граждане должны заранее понимать, за что и почему они платят больше. Мы предлагаем сделать систему максимально прозрачной и понятной для каждого", - сказал Гусев РИА Новости.
По словам депутата, инициатива направлена на защиту прав граждан и наведение порядка в сфере ЖКХ.
Работа коммунальных служб в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
В Госдуме предложили создать публичный рейтинг управляющих компаний
22 марта, 05:49
 
