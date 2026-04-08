В ГД предложили ввести единые правила об изменении платы за ЖКУ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона предлагается конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается закрепить, что уведомление должно содержать полный и понятный перечень информации: размер платы до и после изменения, разницу по каждому виду услуги, основания для повышения и дату вступления новых тарифов в силу.

Проектом также предлагается установить обязанность доводить эту информацию до граждан всеми доступными способами - через государственные информационные системы, электронную почту, заказные письма, платежные документы или размещение в подъездах.

"Сегодня люди часто узнают о повышении коммунальных платежей постфактум - уже из квитанций. Это недопустимо. Граждане должны заранее понимать, за что и почему они платят больше. Мы предлагаем сделать систему максимально прозрачной и понятной для каждого", - сказал Гусев РИА Новости.