В ГД предложили разрешить родителям удаленно работать в каникулы ребенка

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дать право родителю ребенка школьного возраста на дистанционную или комбинированную работу на период каникул.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающих право родителя ребенка школьного возраста на временную дистанционную или комбинированную работу на период школьных каникул, если выполняемая трудовая функция позволяет осуществлять ее без ущерба для работодателя", - сказано в обращении.

Парламентарии также предложили установить, что отказ работодателя в предоставлении такого формата будет допускаться только при объективной невозможности удаленной или комбинированной работы по характеру выполняемых обязанностей.

Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит снизить нагрузку на семьи без обязательного ущерба для работодателя, если трудовая функция объективно допускает такой формат.

Депутаты напомнили, что в период школьных каникул многие родители сталкиваются с тем, что хотят проводить больше времени с детьми и быть рядом с ними, однако не имеют для этого достаточных возможностей без ущерба для работы.