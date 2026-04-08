Губернатор Белгорода рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгороде и Грайвороне в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Три мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ. В Белгороде в результате детонации беспилотника у одного мужчины осколочные ранения руки, ноги и баротравма, у другого — осколочные ранения живота. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу №2 города Белгорода. На месте атаки повреждено техническое помещение", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Губернатор добавил, что в Грайвороне от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и плеча. Пострадавшего после оказания помощи в местной больнице транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена, также посечены ворота гаража, уточнил глава области.