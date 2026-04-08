Гладков сообщил о выдаче летней формы бойцам белгородской самообороны

БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Бойцы самообороны Белгородской области получат 2 тысячи комплектов летней формы после майских праздников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в социальных сетях.
"С 1 мая, точнее, скорее всего, после 9 мая, после окончания майских праздников, начнём выдавать 2 тысячи комплектов одежды нашей самообороне. Делаем это ежегодно", — сообщил Гладков.
Губернатор напомнил, что в прошлом году бойцам уже выдавались комплекты демисезонной и тёплой зимней формы. Регулярное обновление экипировки является частью системной работы по поддержке добровольческих формирований. Новая летняя форма должна повысить уровень комфорта и защищённости бойцов самообороны при выполнении задач в тёплое время года.
Гладков также отметил вклад самообороны в обеспечение безопасности и помощь жителям приграничных территорий.
"Понимаем, что самооборона — главная гвардия наших глав муниципальных образований, в первую очередь приграничных, которые эвакуируют раненых, закрывают периметры, помогают "БАРСУ-Белгород", помогают "Орлану", самое главное - нашим жителям справиться с крайне тяжелыми испытаниями, выпавшими на их долю", — подчеркнул белгородский губернатор.