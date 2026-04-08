Сколько стоил гардероб последней российской императрицы

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Историки решили узнать, во сколько обходился гардероб последней российской императрицы Александры Федоровны. И результаты оказались весьма интересными.

В бюджете супруги Николая II существовала отдельная статья расходов под названием "туалет и гардероб". Об этом пишет доктор исторических наук Игорь Зимин, автор исследования "Царские деньги. Доходы и расходы дома Романовых".

Ежегодно на эти цели выделялось 40 тысяч рублей. Чтобы понять, насколько это много, давайте расскажем про цены начала XX века. Корова тогда стоила около 30 рублей. Квалифицированный рабочий на заводе получал 50-70 рублей в месяц.

То есть за годовой гардероб императрицы можно было купить больше тысячи коров или оплатить труд полусотни рабочих за целый год. А по меркам помещиков это был вполне сопоставимый с годовым доходом среднего дворянского имения размер.

Сумма, прямо скажем, немалая. Но, как подчеркивает Зимин, тратила Александра Федоровна на наряды не только и не столько по собственной прихоти. Дело в том, что 40 тысяч рублей составляли 15-17% от всего ее бюджета. И диктовалось это в первую очередь соображениями престижа династии. Императрица — лицо государства. Она обязана выглядеть безупречно на балах, приемах, официальных церемониях и даже в кругу семьи, когда приезжают иностранные гости. Любая небрежность в одежде могла быть истолкована как неуважение или, того хуже, как признак упадка монархии. Так что скромность была в то время попросту неуместна.

Платье по эскизу фрейлины

Самым дорогим нарядом в гардеробе императрицы стало платье для коронации 1896 года. Эта церемония — главное событие в жизни любого монарха, и здесь экономить было никак нельзя. Стоимость наряда составила 5857 рублей. Даже по меркам императорского двора сумма внушительная.

Интересно, что эскиз этого исторического платья разработала вовсе не кутюрье из Парижа, как можно было бы подумать, а фрейлина императрицы М. Н. Ермолова.

Николай II и Александра Федоровна лично выбирали проект из нескольких вариантов. В итоге остановились на том, что был выполнен по мотивам росписей древней ризницы Новоспасского монастыря в Москве. За свою работу фрейлина получила скромное вознаграждение — 300 рублей. Сумма, несопоставимая со стоимостью самого платья, но по тем временам, конечно, достойная.

© Public domain Репродукция картины "Коронация Николая II в Успенском соборе Московского Кремля 14 мая 1896 года", Л. Туксен, 1898 год

Ткань для наряда заказали на московской фабрике Сапожниковых — тех самых, кто традиционно поставляли ткани для императорского двора. Особенность материала называлась "серебряная грань", она придавала ткани особое сияние, переливчатость. Платье должно было сверкать при свечах и в лучах солнца.

Но была еще одна деталь. У императрицы сильно болели ноги, а коронационная церемония предстояла долгой — многочасовые стояния, поклоны, выходы. Обычная тяжелая парчовая ткань была бы для нее просто пыткой.

Поэтому фабрикантам поручили изготовить облегченный вариант. За это пришлось доплатить еще 747 рублей. В итоге одна только материя обошлась в круглую сумму, не считая работы портных, кружев, вышивки и драгоценных украшений.

Фантастические траты и немецкая бережливость

Отдельной и самой дорогой статьей расходов в жизни любой императрицы всегда были драгоценности. Александра Федоровна не стала исключением. К 1917 году она собрала коллекцию ювелирных изделий, которую специалисты оценивали примерно в 50 миллионов долларов.

Это фантастическая сумма, но важно понимать, что большая часть коллекции состояла из подарков. Дарить императрице украшения было делом чести для приближенных, иностранных гостей и, конечно, для самого государя.

Николай II вообще любил баловать супругу. Взять хотя бы Рождество 1902 года, когда императрица получила от мужа роскошную диадему с бриллиантами и пятью розовыми топазами. Не каждый день такое дарят. И это только один из многих подарков.

Так почему же тогда императрицу повсеместно считали скромницей? Историки и исследователи полагают, что корни этой репутации уходят в ее детство и воспитание.

Александра Федоровна родилась в Дармштадте. А Гессенский дом, к которому она принадлежала, надо сказать, не был богатым. По меркам европейских монарших семей они жили более чем скромно.

Плюс протестантская этика, плюс немецкая ментальность, плюс личный пример бабушки-королевы, которая, будучи одной из богатейших женщин мира, славилась своей бережливостью. Все это приучило будущую императрицу к аккуратности, порядку и умению считать деньги.