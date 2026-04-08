Памятник Гагарину в Москве промоют ко Дню космонавтики

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 08.04.2026 (обновлено: 11:12 08.04.2026)
В Москве промоют памятник Юрию Гагарину ко Дню космонавтики

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПамятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в среду, 8 апреля, работы по промывке памятника космонавту Юрию Гагарину, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках весенней уборки города проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня проведем промывку памятника Юрию Гагарину, установленного на одноименной площади", - рассказал Бирюков.
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Гагарин всегда будет примером мужества, считает космонавт
06:42
Заммэра добавил, что работы выполнит бригада коммунальных служб, будут задействованы автовышка высотой примерно 50 метров и моющая установка высокого давления.
"Перед началом работ проверим, не появилась ли на памятнике ржавчина или другие повреждения. Затем его промоют водой, после нанесут специальный вспененный раствор, который смывается через 10 минут под сильным напором воды. Для промывки используется нейтральное моющее средство. Действия при необходимости повторяются многократно до полного удаления загрязнений", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка монумента проводится под контролем реставраторов и специалистов столичного департамента культурного наследия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Захарова назвала полет Гагарина дипломатическим шахом и матом
Вчера, 16:33
 
МоскваЮрий Гагарин (космонавт)Петр БирюковКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала