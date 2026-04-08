Памятник Гагарину в Москве промоют ко Дню космонавтики

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в среду, 8 апреля, работы по промывке памятника космонавту Юрию Гагарину, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках весенней уборки города проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня проведем промывку памятника Юрию Гагарину, установленного на одноименной площади", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что работы выполнит бригада коммунальных служб, будут задействованы автовышка высотой примерно 50 метров и моющая установка высокого давления.
"Перед началом работ проверим, не появилась ли на памятнике ржавчина или другие повреждения. Затем его промоют водой, после нанесут специальный вспененный раствор, который смывается через 10 минут под сильным напором воды. Для промывки используется нейтральное моющее средство. Действия при необходимости повторяются многократно до полного удаления загрязнений", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка монумента проводится под контролем реставраторов и специалистов столичного департамента культурного наследия.