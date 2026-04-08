ФСБ задержала агента украинских спецслужб

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Задержана агент украинских спецслужб, передававшая сведения о средствах ПВО, передвижениях военнослужащих в Крыму и кораблях в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - говорится в сообщении ведомства.

По информации ФСБ , 25-летняя жительница Симферопольского района Республики Крым установила в мессенджере Telegram контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины.

"По заданию куратора передавала сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, передвижениях военнослужащих, нахождении кораблей в акватории Керченского пролива", - уточнили в ведомстве.