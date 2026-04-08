ФСБ задержала агента украинских спецслужб - РИА Новости, 08.04.2026
09:46 08.04.2026 (обновлено: 10:02 08.04.2026)
ФСБ задержала агента украинских спецслужб

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, передававшую сведения о ПВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Задержана агент украинских спецслужб, передававшая сведения о средствах ПВО, передвижениях военнослужащих в Крыму и кораблях в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - говорится в сообщении ведомства.
Планировавший теракт в Курской области рассказал, как работал на военную разведку Украины - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт против курского чиновника
6 апреля, 09:46
По информации ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Республики Крым установила в мессенджере Telegram контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины.
"По заданию куратора передавала сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, передвижениях военнослужащих, нахождении кораблей в акватории Керченского пролива", - уточнили в ведомстве.
По информации ведомства, полученную информацию злоумышленница передавала представителю иностранной спецслужбы для нанесения военизированными формированиями Украины артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных Сил РФ.
Работа саперов на месте предотвращения теракта у бизнес-центра в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
ФСБ показала бомбу, с помощью которой СБУ хотела устроить теракт в Москве
3 апреля, 15:25
 
