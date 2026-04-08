Лавров посетит Анталийский форум в Турции

13:56 08.04.2026 (обновлено: 14:04 08.04.2026)
Лавров 17-18 апреля посетит Анталийский форум в Турции

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 17-18 апреля посетит Турцию для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме, на который его пригласил министр иностранных дел турецкой республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"17-18 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию, город Анталия про приглашению министра иностранных дел турецкой республики для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней повестке.
