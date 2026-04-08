Лавров посетит Анталийский форум в Турции

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 17-18 апреля посетит Турцию для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме, на который его пригласил министр иностранных дел турецкой республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.