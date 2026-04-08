Глава ФАС России рассказал о ценовой ситуации на рынке яиц

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - РИА Новости. Цены на яйца в России во многом регулируются рыночными механизмами, их рост в какой-то момент сменился снижением, компании работали практически с отрицательной рентабельностью, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Надо сказать, что по яйцу, например, может быть, рыночные механизмы работают, был рост в какой-то момент, потом было сильное снижение, компании работали практически с отрицательной рентабельностью", - сказал он в кулуарах тарифной конференции ведомства.
Шаскольский напомнил, что рынок яиц - конкурентный и на нем участвует много производителей и продавцов. При этом служба использует предупредительные меры. "Мы направили и компаниям крупным, и торговым сетям письма о необходимости социально ответственного ценообразования", - добавил глава ведомства.
В целом, по его словам, ситуация на продовольственном рынке в России достаточно спокойная.
