Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 08.04.2026 (обновлено: 19:24 08.04.2026)
Глава ФАС России рассказал о ценовой ситуации на рынке яиц

Глава ФАС Шаскольский: цены на яйца в России регулируются рыночными механизмами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - РИА Новости. Цены на яйца в России во многом регулируются рыночными механизмами, их рост в какой-то момент сменился снижением, компании работали практически с отрицательной рентабельностью, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Надо сказать, что по яйцу, например, может быть, рыночные механизмы работают, был рост в какой-то момент, потом было сильное снижение, компании работали практически с отрицательной рентабельностью", - сказал он в кулуарах тарифной конференции ведомства.
Шаскольский напомнил, что рынок яиц - конкурентный и на нем участвует много производителей и продавцов. При этом служба использует предупредительные меры. "Мы направили и компаниям крупным, и торговым сетям письма о необходимости социально ответственного ценообразования", - добавил глава ведомства.
В целом, по его словам, ситуация на продовольственном рынке в России достаточно спокойная.
ЭкономикаРоссияМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала