ФАС не получала от аграриев жалоб на стоимость дизтоплива

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалоб от аграриев на повышение цен на дизтопливо, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Жалоб от аграриев по дизтопливу не поступало", - ответил он на вопрос, получала ли ФАС обращения о завышенных ценах, в кулуарах тарифной конференции ФАС.
Антимонопольная служба в конце февраля рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев, которые тогда начинали закупки топлива перед посевной. Уточнялось, что на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по дизтопливу и бензину.
Биржевые цены на бензин и дизтопливо росли заметными темпами в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Власти РФ для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке ввело запрет на экспорт бензина из России для нефтяников со 2 апреля до 31 июля. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей.
В Госдуме попросили проверить цены на авиабилеты
