ФАС не получала от аграриев жалоб на стоимость дизтоплива

18:04 08.04.2026
ФАС не получала жалоб от аграриев на повышение стоимости дизтоплива

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалоб от аграриев на повышение цен на дизтопливо, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Жалоб от аграриев по дизтопливу не поступало", - ответил он на вопрос, получала ли ФАС обращения о завышенных ценах, в кулуарах тарифной конференции ФАС.
Антимонопольная служба в конце февраля рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев, которые тогда начинали закупки топлива перед посевной. Уточнялось, что на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по дизтопливу и бензину.
Биржевые цены на бензин и дизтопливо росли заметными темпами в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Власти РФ для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке ввело запрет на экспорт бензина из России для нефтяников со 2 апреля до 31 июля. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей.
ЭкономикаРоссияМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
