ФАС не получала от аграриев жалоб на стоимость дизтоплива

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалоб от аграриев на повышение цен на дизтопливо, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

Антимонопольная служба в конце февраля рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев, которые тогда начинали закупки топлива перед посевной. Уточнялось, что на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по дизтопливу и бензину.