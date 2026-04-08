МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза против Россия не привела к подрыву российской экономики и изоляции страны, заявил депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель.
Выступая на Московском экономическом форуме, Гайзель напомнил о введении Евросоюзом с 2022 года двух десятков пакетов антироссийских санкций с целью разрушить экономику РФ и изолировать страну.
"Но есть большие сомнения насчет того, удалось ли этого достичь. В основном санкции нанесли странам ЕС больше ущерба, чем России, а изолировать ее в мире не удалось", - сказал Гайзель.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
