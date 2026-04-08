13:25 08.04.2026 (обновлено: 13:58 08.04.2026)
Вэнс указал на противоречие в отношении Европы к России

Вэнс: Европа называет РФ угрозой, сохраняя зависимость от ее энергоресурсов

© AP Photo / Denes ErdosДжей Ди Вэнс выступает на предвыборном митинге в Будапеште, Венгрия
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза называют Россию главной угрозой, но при этом сохраняют зависимость от ее энергоресурсов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Конечно, мы любим людей, культуру и все, что связано с этим местом, но у нас есть некоторые разногласия с политическим руководством, в частности почему европейцы, кстати, заявляя, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности, почему европейцы сделали себя полностью зависимыми от ненадежных источников энергии?" — задался он вопросом, выступая в институте МСС в Будапеште.
По мнению Вэнса, если Европа считает Россию — энергетическую сверхдержаву — самой большой угрозой, ей следовало бы сделать все, чтобы обеспечить себе экономическое и энергетическое превосходство. Но там поступили с точностью до наоборот, заключил вице-президент.
В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов — так он попал в новую, более сильную зависимость, особенно в условиях высоких цен. Тем более что Запад по-прежнему покупает российские нефть и газ, но делает это через посредников и платит больше.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Европу ждет крах из-за роста цен на энергоносители, заявил Вэнс
Вчера, 18:20
 
