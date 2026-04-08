СМИ рассказали об обстановке в Европе на фоне перемирия Ирана и США

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европа чувствует облегчение из-за перемирия Ирана и США, пишет издание Politico.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится в том числе и на Ливан.
"Облегчение, несомненно, ощущается сегодня по всей Европе", - говорится в публикации.
По данным издания, во вторник в Европе ощущалась коллективная тревога.
"Да спасет нас всех Бог", - заявил изданию один из чиновников ЕС во вторник.