Политолог объяснил, чем Молдавия может быть интересна Евросоюзу - РИА Новости, 08.04.2026
21:28 08.04.2026
Политолог объяснил, чем Молдавия может быть интересна Евросоюзу

Политолог Кориненко: Молдавия мало чем интересна ЕС, кроме своей территории

КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Молдавия мало чем интересна Евросоюзу, кроме как в качестве источника дешевой рабочей силы и своей территорией, поделился мнением с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
"Что мы сегодня можем предложить Европе, кроме дешевой рабочей силы? И чем мы можем быть интересны Европейскому союзу? Просто элементарно, своей территорией, как бы расширение ради расширения?" - поинтересовался Кориненко.
Эксперт отметил, что даже более развитые страны, такие как Македония и Черногория, остаются вне союза.
"Я не думаю, что нас возьмут вместе с ними. Мы в одной лодке с Украиной, которая так же, как и мы, в скором будущем членом Европейского союза не будет. И речь идет не то, что о ближайших десяти годах, наверное, и о 20-30 годах. Потому что страна сегодня не готова, есть вопрос реинтеграции (с Приднестровьем – ред.)", - подчеркнул он.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
