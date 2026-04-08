Глава МИД Бельгии заявил, что чуть не попал под удар израильских ракет

БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Израиль нанес удар по Бейруту всего в нескольких сотнях метров от него и его делегации.
"Незадолго до того, как я поздравил президента (Ливана Джозефа - ред.) Ауна с предложением начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня, Израиль без какого-либо предварительного предупреждения нанес один из самых массированных ударов с начала боевых действий, в результате которого, по имеющимся данным, пострадали сотни мирных жителей. Мы находились в посольстве вместе с моей делегацией, всего в нескольких сотнях метров от места, куда пришлись ракетные удары", - написал он в соцсети X.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
ЕС призвал Израиль прекратить атаки на Ливан
Вчера, 13:20