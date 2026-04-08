СВР: ЕС может использовать топливо АЭС для производства атомной бомбы

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Евросоюз имеет возможность несанкционированного извлечения отработавшего топлива АЭС из хранилищ с целью получения плутония для изготовления ядерного оружия, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов, уточнила Служба внешней разведки.

"На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС, имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы", - добавила СВР.