11:21 08.04.2026 (обновлено: 11:24 08.04.2026)
СВР: ЕС может использовать топливо АЭС для производства атомной бомбы

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Евросоюз имеет возможность несанкционированного извлечения отработавшего топлива АЭС из хранилищ с целью получения плутония для изготовления ядерного оружия, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
Пресс-бюро СВР в среду заявило, что в штаб-квартире Европейского союза приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия.
"Такие замыслы ЕС опираются на серьезную промышленно-техническую основу. Обращает на себя внимание тот факт, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия", - говорится в заявлении службы.
Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов, уточнила Служба внешней разведки.
"На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС, имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы", - добавила СВР.
ЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияГерманияИталия
 
 
