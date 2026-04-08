СВР: ЕС оставит себе возможность автономного командования ядерными силами

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным СВР, в штаб-квартире Евросоюза приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия.
"Предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ядерным оружием. Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами", - говорится в сообщении.